Vida Urbana 'A vida está um terror', diz mãe de brigadista do Ibama assassinado na porta de casa Força-tarefa da Polícia Civil está em busca de pistas sobre os suspeitos pela morte de Sidiney de Oliveira, de 44 anos. Crime aconteceu em Formoso do Araguaia

As buscas pelos autores do assassinato do brigadista do Ibama Sidiney de Oliveira, de 44 anos, entrou no quinto dia nesta quarta-feira (19). Ainda não se sabe quem cometeu o crime e a família sofre com a perda. Sidiney foi assassinado na porta de casa, em Formoso do Araguaia, no sábado (15). O crime está sendo investigado por quatro delegacias da região sul estado. Lei...