Vida Urbana A participação feminina nos movimentos sociais do Tocantins Elas comemoram o dia 8 de março, mas destacam a luta na defesa dos seus direitos

Seja na militância contra o racismo, desigualdade de gênero e defesa dos direitos, as mulheres do Tocantins estão presentes em diversos movimentos sociais, um ato contínuo para dizer que o 8 de março representa não apenas uma data de comemoração, mas é mais um dia de luta na defesa de seus direitos. É o caso da integrante do Coletivo Feminista de Mulheres Negras...