Vida Urbana “A gente está vivendo um filme de terror”, diz dono de propriedade na região onde Lázaro está solto Caso Lázaro Barbosa: funcionários de fazenda, na zona rural de Cocalzinho de Goiás, se recusam a ficar em postos de trabalho, com medo do bandido. Animais como cavalos, bovinos e porcos ficam abandonados

A rotina na fazenda do empresário Flávio Fernandes de Araújo, de 51 anos, mudou completamente desde que a região da propriedade se tornou o esconderijo de Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, suspeito de matar uma família em Ceilândia, Distrito Federal. Funcionários da fazenda se negam a ir trabalhar, com medo de se depararem com o fugitivo da polícia e animais corre...