Vida Urbana A cada sete medidas protetivas concedidas uma é descumprida e total passa de 300 até julho Relatos de vítimas e dados da Polícia Civil e do Judiciário entre janeiro e julho mostram mais de 2,2 mil medidas concedidas e 302 desrespeitadas

Nos primeiros sete meses deste ano, a Justiça do Tocantins concedeu 2.284 medidas protetivas de urgência em casos de violência contra a mulher, mas, no mesmo período, o número de descumprimentos nesse mesmo período é de 302. Os dados são das comarcas do Tribunal de Justiça (TJ) e da Secretaria da Segurança Pública (SSP) cedidos a pedido do JTo. Na comarca de Ara...