Vida Urbana A cada minuto, 1 profissional de saúde é infectado por Covid-19 no Brasil Segundo o Ministério da Saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos são mais atingidos

No Brasil, a cada minuto um profissional de saúde é infectado pelo novo coronavírus. São 258.190 trabalhadores com a Covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde. Os profissionais mais atingidos são técnicos de enfermagem, com 88.898 casos, seguidos enfermeiros (37.689 confirmações) e médicos (27.767). Foram contaminados ainda 12.545 agentes de saúde e 11.097 recepc...