Vida Urbana Ações de vacinação seguem durante o fim de semana na Capital; veja os locais De acordo com a Semus, estão disponíveis imunizantes da Astrazeneca, Coronavac e Pfizer nos pontos

Durante este final de semana, que não conseguiu se vacinar contra a Covid-19 ou Influenza devido à correria da semana ou outros contratempos, podem aproveitar as ações de vacinação que ocorrem na Capital, ofertadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Palmas. Na tarde deste sábado, 11, as doses estão disponíveis no Espaço Coworking do Capim Dourado Shoppi...