Ação policial que matou idoso em surto teve uso de spray de pimenta e tiro no pé, afirma SSP

Antes de acertar o tiro na região do tórax que pode ter matado o idoso A.F.D.S, na noite de domingo (17), policiais militares tentaram negociar e conter com spray de pimenta e tiro no pé, conforme registro na Polícia Civil (PC). A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou, em nota ao Jornal do Tocantins, que todos os policiais e a equipe do Serviço de Atendi...