Ação penal da Maet remetida pelo STJ está na 2ª Vara Criminal de Palmas

Remetida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para o judiciário do Tocantins, a ação penal da ação criminal referente à Operação Maet, que investiga venda de decisões no Tribunal de Justiça do Tocantins deu entrada na terça-feira, 24, na 2ª Vara Criminal de Palmas. Pelo sistema processual do TJTO, o processo tem uma petição principal e mais de 300 anexos, além d...