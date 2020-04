Uma ação assinada pelo defensor público Daniel da Silva Gezoni, coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor (NUDECON) da Defensoria Pública quer obrigar o Seturb (Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Palmas) e a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana a restabelecer, imediatamente, a circulação de toda a frota de ônibus, sem qualquer redução do quantitativo para evitar aglomerações pelos próximos 90 dias, durante a pandemia de coronavírus. A ação pede multa de R$ 10 mil reais se houver determinação e os alvos não cumprirem.

O núcleo ajuizou a ação após inúmeras reportagens na imprensa local mostrando que os usuários do transporte coletivo urbano vêm enfrentando inúmeros problemas no sistema de transporte da capital, como a superlotação dos veículos em decorrência da redução da frota após as medidas suspensão das aulas da rede municipal e estadual de ensino durante o enfrentamento do coronavírus.

Conforme a ação, o problema de super aglomeração dentro dos ônibus na capital persiste e é causado pela redução da frota de ônibus o que contraria os protocolos sanitários da Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde e decretos estaduais e da Prefeitura de Palmas.

O aumento imediato da frota de ônibus em circulação nos horários de pico - 6 às 9 horas e 17 às 20 horas - na capital e no distrito de Luzimangues, caso a capacidade normal não seja suficiente também está entre os pedidos liminares levados pelo órgão à Justiça.

A Defensoria pede ainda que a redução da frota de ônibus pelos próximos 90, exceto nos horários de pico, esteja condicionada à comprovação individual de que cada linha esteja transitando com metade da capacidade dos usuários sentados, conforme decreto municipal. A ação está na 1ª Vara da Fazenda, com o juiz Roniclay Alves de Morais.