Mais uma ação educativa do “Palmas de Mãos Limpas” chega ao setor Taquari, em Palmas, nesta quarta-feira, 1º, por meio da parceria da Prefeitura de Palmas e a empresa Union Life. A medida busca reforçar a importância da continuidade das medidas de segurança sanitárias para evitar o risco de contágio pela Covid-19

Conforme a gestão, durante a ação as equipes disponibilizam nos pontos de higienização álcool em gel 70%. Também estão disponíveis materiais de caráter didático e informativo sobre as práticas sanitárias e estudantes de enfermagem que com exemplos e simulação explicam o modo correto de higienização das mãos.

Nesta segunda fase a ação, que conta ainda com o apoio da Secretaria de Saúde, Defesa Civil e os Agentes de Trânsito e Transporte Municipal. A iniciativa vai percorrer todas as regiões da Capital e já disponibilizou mais de mil litros de álcool em gel nas estações Apinajé, Xambioá, Karajá, Kraô, Xerente e Javaés, para uma primeira etapa que ocorreu por 10 dias.