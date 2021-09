Vida Urbana Ação da Polícia Civil do Tocantins e Mato Grosso resulta na morte de indígena SSP diz que o homem foi atingido e socorrido imediatamente e encaminhado até o hospital de São Félix do Araguaia (TO), ainda com vida. Porém, imagens que circulam nas redes sociais apontam que o homem já estava morto quando colocado na caminhonete da polícia

Em ação conjunta realizada pela Polícia Civil do Tocantins e do Mato Grosso, na manhã desta quinta-feira, 16, por volta das 6 horas, equipes do Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE), juntamente com a Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC), se deslocaram até o município de São Félix do Araguaia (MT) para auxiliar a Polícia Civil do Estado d...