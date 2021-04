Vida Urbana Ação da Polícia Civil do TO e da BA prende suspeito de estupro virtual de crianças e adolescentes Homem usava mais de 80 perfis falsos para chantagear vítimas e já havia sido denunciado internacionalmente por duas vezes

Com o objetivo de prender um homem investigado por estupro virtual de crianças e adolescentes, as Polícias Civis do Tocantins e da Bahia deflagraram uma operação nesta segunda-feira, 5, em Ibipitanga (BA). A prisão ocorreu em cumprimento de um mandado judicial contra o suspeito de 20 anos, que estava em sua residência na hora da ação policial. Conforme a Divi...