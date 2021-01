Vida Urbana 92.000 tocantinenses contraíram a Covid-19 e 1.257 morreram com a doença UTIs do hospital estadual estão 100% lotadas; boletim epidemiológico confirma mais 424 casos e 5 mortes

O 298º boletim epidemiológico Secretaria Estadual da Saúde (SES) com dados da Covid-19 no Tocantins confirma mais 424 casos e mais 5 mortes pela doença. Atualmente, o Tocantins registra 92.000 casos confirmados entre os 82.343 pacientes recuperados, 8.400 em isolamento domiciliar ou hospitalar e 1.257 mortes. As cinco novas mortes são: uma mulher, 86 ...