81% veem racismo no Brasil, mas só 34% admitem preconceito contra negros

Pesquisa PoderData mostra que 81% dos brasileiros dizem haver preconceito contra negros no Brasil por causa da cor da pele. Para 13% da população, o racismo não existe no país. Outros 6% não souberam responder. Essa é a 2ª vez que a divisão de divisão de estudos estatísticos do Poder360 pergunta aos entrevistados sobre preconceito por causa da cor da pele no paí...