Redação Jornal do Tocantins

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) divulgou 80 vagas para o Programa de Estágio Supervisionado voltadas a estudantes de níveis médio, técnico e superior que querem ingressar no mercado de trabalho no Tocantins.

De acordo com o IEL, as ofertas desta terça-feira, 7, contemplam vagas remuneradas com bolsas que podem chegar a R$ 1200,00 e auxílio transporte.

O Programa de Estágio Supervisionado contempla estudantes em busca de conhecimento prático em sua área de estudo por meio da interlocução do IEL Tocantins entre empresas, instituições de ensino e estudantes. Estudantes de Administração, por exemplo, há 20 oportunidades em Palmas, Araguaína, Gurupi e Paraíso do Tocantins nesta terça-feira.

A data de início do estágio varia de acordo com o critério das empresas contratantes em diversos setores de atuação.

Para ser admitido, é necessário ter disponibilidade no horário detalhado e ter experiência com o uso de ferramentas básicas da área pretendida.

O interessado deve ainda preencher com suas informações o cadastro no site do Sistema Nacional de Estágio (SNE) de pré-seleção para participar das demais etapas, disponibilizado abaixo da descrição da vaga e manter os dados pessoais, escolares, conhecimentos gerais e currículo atualizados, além de atender aos requisitos de cada vaga.

Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones do IEL (63) 3229-5737 em Palmas.

Confira as oportunidades:

Palmas

Ciências Contábeis

Técnico em Enfermagem

Jornalismo

Marketing

Ciências Contábeis

Ciências Contábeis

Ciências Contábeis

Engenharia Civil

Ensino Médio

Direito

Administração

Técnico em Secretariado

Administração, Turismo

Técnico em Segurança do Trabalho

Administração

Administração

Administração

Ciências Contábeis

Recursos Humanos

Agronomia, Zootecnia, Medicina Veterinária

Administração, Ciências Contábeis

Recursos Humanos

Técnico em Administração

Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas

Gestão Pública

Ciências Contábeis

Administração, Ciências Contábeis

Gestão Pública

Análise de Sistemas, Ciência da Computação

Jornalismo

Administração, Ciências Contábeis

Recursos Humanos, Gestão Financeira

Ciências Contábeis

Engenharia Civil

Administração, Publicidade e Propaganda

Marketing

Ensino Médio

Educação Física - Bacharelado

Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil

Engenharia Civil

Psicologia

Pedagogia

Magistério

Letras, Pedagogia

Direito

Administração

Gestão Pública

Direito

Araguaína

Ensino Médio

Educação Física - Bacharelado

Administração, Letras, Pedagogia

Técnico em Administração

Miranorte

Direito

Gurupi

Pedagogia

Administração, Ciências Contábeis

Técnico em Administração

Administração, Ciências Contábeis

Gestão Financeira

Cristalândia

Direito

Paraíso do Tocantins

Administração, Ciências Contábeis

Técnico em Administração