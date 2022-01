Vida Urbana 79% dos brasileiros apoiam vacinação de crianças de 5 a 11 anos, diz Datafolha Esse percentual equivale a 132,5 milhões de pessoas no país

A vacinação contra Covid para crianças de 5 a 11 anos tem o apoio de 79% da população brasileira com 16 ou mais anos de idade, indica pesquisa do Datafolha. Esse percentual equivale a 132,5 milhões de pessoas no país. Os que rejeitam a imunização para esse público são, portanto, minoria no Brasil (17%). Os que não sabem opinar sobre a questão somam 4%. A pesquisa fo...