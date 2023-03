Mesmo com algumas vantagens anunciadas este ano para o envio da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) 2023, os contribuintes devem ficar atentos para evitar complicações com o Fisco. O prazo para envio teve início às 8h desta quarta-feira, 15, e segue até 31 de março.

No Tocantins, a expectativa da Receita Federal é receber 210 mil declarações até o fim do prazo. Em todo o Brasil a expectativa é de 38,5 a 39,5 milhões de declarações, número ainda maior que o recorde registrado no ano passado, quando contribuintes enviaram 36,3 milhões de DIRPF.

A Receita liberou ainda na semana passada o programa para preenchimento e envio da declaração e passou a permitir o envio a partir de hoje, com a facilidade da declaração pré-preenchida. O envio também pode ser realizado através de navegador na internet, pelo portal do Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal (eCAC).

Uma das novidades está ligada à restituição. Quem optar por recebê-la via Pix ou utilizar a declaração pré-preenchida receberá o valor de forma mais rápida, de acordo com as prioridades legais. O pix só estará disponível para quem cadastrar chave do tipo Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Para quem possui rendimento ligados a investimentos em bolsa de valores, a Receita flexibilizou a obrigatoriedade do documento para este público. Somente quem efetuou vendas de grande valor ou obteve qualquer tipo de lucro, deverá preencher a declaração.

Quem deve enviar o documento

Deverão enviar o documento através de uma das opções disponíveis, quem ganhou mais de R$ 28,5 mil de renda tributável no ano (salário, aposentadoria, aluguéis, ou outras fontes tributáveis). Outro público que deve declarar é quem recebeu mais de R$ 40 mil isentos, não tributáveis ou tributados na fonte (indenização trabalhista ou rendimento de poupança).

Entre o público alvo também estão pessoas que eram donas de bens avaliados em mais de R$ 300mil, passaram a residir no Brasil em qualquer mês do último ano e que teve moradia no país até o dia 31 de dezembro, vendeu um imóvel e comprou outro no prazo de 180 dias, entre outros.

Quem enviar a declaração fora do prazo determinado deverá pagar multa de 1% sobre o imposto devido, com o valor mínimo de R$ 165,74 ou de 20% do imposto devido, e será prevalecido o maior valor.

O calendário de restituições tem início em 31 de maio e segue de forma escalonada até 29 de setembro do corrente ano.