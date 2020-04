Vida Urbana 7 mil metros de redes de pesca são apreendidos no Lago de Palmas em fiscalizações durante a pandemia Naturatins intensificou ações as últimas semanas nas regiões dos municípios de Palmas, Lajeado, Miracema, Porto Nacional e Brejinho de Nazaré

Ações de fiscalização contra a pesca predatória apreendeu mais de 7 mil metros de rede e outros materiais no Lago do rio Tocantins, na região da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães. As ações intensificadas nas últimas semanas ocorreram nos municípios de Palmas, Lajeado, Miracema, Porto Nacional e Brejinho de Nazaré. Conforme o Instituto Natureza do Tocantins (Natur...