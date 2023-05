As inscrições seguem abertas até 4 de maio para o Desafio Miracema de MTB/XCM. A prova será no dia 7 de maio, com largada às 7h30, no Balneário Corretinho, na saída para Palmas, em Miracema do Tocantins, região norte do Estado.

É a sétima edição da prova, na modalidade XCM (Maratona) com onze categorias e dois percursos de 60 e 79 km, entre femenino e masculino.

Além de troféus, os competidores receberão premiações em dinheiro que pode chegar a R$ 500 reais, para os primeiros colocados.

Todas as categorias receberão troféus entre o 1º a 5ª colocados. As inscrições podem ser feitas pelo site www.tonacorrida.com.br , os valores da taxa de incrição variam entre R$ 60 até R$ 100, de acordo com as modalidade escolhida pelo atleta, mais um Kg de alimento não perecível

A organização informou que será permitido somente a participação de bicicleta de mountain bike e não permitida a troca do equipamento no meio da corrida.

Categorias

Elite Femenino ( Acima dos 16 anos)

Master 35+ Feminino ( 35 a 79)

Open Femino ( Acima dos 15 anos)

Cicloturismo Femenino ( 14 a 79 )

Elite Masculino ( Acima de 16)

Master A Masculino( 30 a 39 anos)

Master B Masculino (40 a 49)

Master c Masculino (50 a 79 anos)

Open Masculino (14 a 79 anos)

Cicloturismo Masculino ( 14 a 79)

Peso Pesado Maculino ( acima de 90kg)