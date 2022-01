Sessenta indígenas da Aldeia Catàmjê, pertencentes aos povos Krahô-kanela, estão praticamente ilhados no município de Lagoa da Confusão, distante 111 km de Palmas. Imagens enviadas nesta quarta-feira, 12, pela Associação do Povo Indígena Krahô-Kanela - Povo Catàmjê - ao Jornal do Tocantins, mostram as casas inundadas pela água do Rio Tocantins.

O presidente da associação, Wagner Krahô-Kanela, contou ao Jto que a situação da aldeia é preocupante. Segundo ele, a água entrou dentro das casas e o aterro de acesso ao rio também desapareceu na cheia. “Precisamos do apoio da Funai (Fundação Nacional do Índio) para resolver nossa situação, sozinhos não iremos conseguir resistir à enchente. A água já chegou em nossas casas”.

Em uma carta enviada ao coordenador da Funai CR-Araguaia - Tocantins, Osmar Lima, o representante dos povos relatou a situação dos indígenas e, solicitou à fundação, um barco com motor para que os moradores da aldeia pudessem se deslocar. Na carta, Wagner menciona que a própria Funai está dificultando a situação da aldeia. “Sabemos que a CR-Tocantins destinou um barco e um motor de polpa, mas até o momento não foi entregue devido ao coordenador da CLT-Gurupi dificultar a entrega do mesmo, alegando que está de férias”, a carta ainda disse que a situação dos Krahô-Kanela está ficando cada vez mais difícil devido às enchentes.

O Jornal do Tocantins apurou que o barco está guardado na Funai em Gurupi, mas está sem o motor. O Jto tenta contato com a assessoria de imprensa do órgão para mais detalhes sobre a disponibilidade do barco e o motor do transporte fluviário.

O Jto tentou inúmeras vezes contato com a assessoria de Funai, em diversos telefones, mas a redação não conseguiu contato com os responsáveis pela disponibilização do barco. A reportagem também tentou contato, via telefone, whatsapp e até mesmo email com a assessoria de imprensa no Estado, também não tivemos sucesso. Este veículo informa que o espaço está aberto para uma resposta aos indígenas que estão sofrendo com as cheias dos rios no Tocantins.