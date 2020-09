Já se aproximando da 40ª semana epidemiológica Tocantins acumula 56.684 casos de infectados e 762 óbitos de pacientes por complicações da Covid-19. Esses números mostram que a incidência da doença no Estado é de 3603,86 por 100 mil habitantes e a letalidade de 1,34%, que apesar de ser baixa tem registros em 71,2% dos municípios tocantinenses.

Conforme o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) nesta quarta-feira, 9, são 38.471 pacientes que estão recuperados e não são mais potenciais transmissores do vírus, entretanto, ainda existe 17.451 pacientes que seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar. Esse dado de pacientes ainda com a doença ativa 30,7% dos diagnósticos confirmados nestes 178 dias de pandemia.

Índices

Conforme os dados contabilizados pela SES atualmente, dos infectados desde março 46,7% são de homens e 53,2% de mulheres, já no caso dos óbitos o registro em pessoas do sexo masculino é muito maior que em mulheres. São 67,4% óbitos de homens contra 32,5% de mulheres.

Já no que se refere à idade o Tocantins tem mais registros de infectados de 20 a 49 anos, onde os números ultrapassam os 10 mil em cada faixa etária - separada pela SES a cada dez anos. No caso das mortes, devido a serem do grupo de risco o caso nos idosos acima de 60 anos é maior.

Veja os números de infectado:

Até 9 anos - 2.146 De 10 a 19 anos - 4.630 De 20 a 29 anos - 11.817 De 30 a 39 anos - 13.873 De 40 a 49 anos - 10.992 De 50 a 59 anos - 6.953 De 60 a 69 anos -3.524 De 70 a 79 anos - 1.780 Mais de 80 anos - 969

Veja o número de mortes por idade:

Até 9 anos - 0 De 10 a 19 anos - 4 De 20 a 29 anos - 14 De 30 a 39 anos - 29 De 40 a 49 anos - 66 De 50 a 59 anos - 91 De 60 a 69 anos - 156 De 70 a 79 anos - 188 Mais de 80 anos - 214

Como mostram os dados a maior uma maior letalidade está entre pessoas mais velhas, sendo em percentuais um índice de 22% para pessoas com mais de 80 anos, além de 10,5% (70 a 79) e 4,4% (60 a 69) anos.

Novos casos

A SES informa que nesta quarta-feira contabiliza 520 novos casos confirmados para Covid-19, sendo 104 registrados nas últimas 24 horas e o restante são resultados de exames coletados em dias anteriores e liberados nesta terça-feira, 8. Dos 520 novos casos, 297 foram detectados por RT-PCR, 85 com Sorologia e 138 através testes rápidos.

Ainda nesta quarta-feira, o Boletim Estadual traz quatro novas mortes confirmadas para a doença ocorridas nos últimos três dias, com uma ainda de agosto. A SES traz alguns detalhes sobre os óbitos sendo que nesta quarta faleceu um homem com obesidade e hipertensão de 57 anos residente de Miranorte.

Já na última segunda-feira, 7, e domingo, 6, houve duas mortes, uma mulher de 70 anos com obesidade e hipotireoidismo, residente de Palmas e um homem de Araguaína com insuficiência cardíaca crônica e fibrilação atrial de 86 anos. A morte ocorrida ainda em agosto confirmada nesta data é de um homem de 44 anos, residente de Dianópolis.