Redação Jornal do Tocantins

50 toneladas de materiais fósseis, que estavam em Brasília (DF), foram devolvidas ao Tocantins. Segundo o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), as peças foram retiradas de maneira ilegal do Monumento Natural de Árvores Fossilizadas (Monaf) em Bielândia, distrito de Filadélfia, região norte do estado, na década de 1990.

As plantas fossilizadas são do período Permiano, cerca de 290 milhões de anos atrás e estavam armazenadas no pátio da Associação Brasileira de Inteligência (ABIN).

O material fóssil é protegido pela Constituição Federal (Art. 216, V), que em razão da relevância científica e cultural, não pode ser comercializado. Em nota, o Naturatins, que administra o Monaf, explica que todo o material será alocado na sede do Monumento ao longo deste mês para a formação de um museu de história natural.

O gerente das Unidades de Conservação do Naturatins, Rodrigo Sávio, por meio da assessoria, explica que o material será importante para que as instituições de pesquisa do estado possam estudar a evolução da região.

“Instituições de ensino e de pesquisa, como a Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), que recebeu as doações, agora têm a possibilidade de ampliar suas pesquisas que vão permitir trazer apontamentos fundamentais para entendermos aspectos evolutivos e temporais de nossa região", finaliza.