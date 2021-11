Vida Urbana 50% dos leitos UTI-Covid no HGP estão ocupados nesta quarta-feira O índice de vacinação no Estado ainda segue abaixo do estipulado pelos órgãos de saúde, apenas 49,32% está totalmente imunizada; TO registrou hoje 221 novos casos confirmados da Covid-19

O Tocantins tem 71 casos de hospitalização por complicações da Covid-19, 33 estão internados em leitos clínicos e 38 em leitos UTI-Covid. Os dados, disponibilizados no portal Integra Saúde, são referentes aos hospitais públicos e privados do Estado. No Hospital Geral de Palmas (HGP), 50% dos leitos UTI-Covid estão ocupados. O Boletim Epidemiológico de hoje a...