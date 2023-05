O Executivo estadual concedeu nesta quinta-feira, 11, progressão funcional a 5,3 mil servidores efetivos de diversas carreiras. Estão listados nomes dos quadros da saúde, educação, Adapec, Naturatins, Polícia Civil, Receita Estadual, entre outros.

A lista completa com os nomes de 5.393 servidores está publicada no suplemento do Diário Oficial do Estado (DOE), edição nº 6.326, desta quinta-feira, 11 de maio. Com a nova publicação, o estado soma, desde 2021, 51.245 progressões concedidas.

O quadro da saúde contém a maior quantidade de nomes beneficiados, com 2.391 servidores, seguido pelo quadro geral, com 2.017, entre outros.

Entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022, foram 7.622 progressões concedidas, em abril de 2022 o quantitativo foi de 28.045, em maio mais 5.310 progressões, e em junho de 2022, mais 4.875 servidores foram contemplados com o direito adquirido.

De acordo com o executivo, o objetivo é contemplar todos os servidores que possuem o direito, mas de forma responsável, em consonância à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Confira a lista completa neste link.