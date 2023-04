Um ônibus que saiu de Goiânia (GO) com destino ao Tocantins ficou completamente destruído após pegar fogo no km 730 da BR-153, próximo a Figueirópolis, sul do estado. O incidente ocorreu por volta das 4h32 e os 44 passageiros saíram ilesos.

Segundo a Ecovias do Araguaia, responsável pelo trecho, equipes conseguiram controlar as chamas e em outro veículo foi enviado ao local para buscas as pessoas e seguir viagem.

Ainda segundo a empresa, a pista chegou a ficar interditada parcialmente para atender o incêndio ao ônibus, a liberação ocorreu às 10h28.

Há suspeita de que o incêndio tenha começado depois que um pneu do ônibus estourou.