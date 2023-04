40 quilos de pescado, carne de capivara e um jacaré abatido foram apreendidos pelos fiscais ambientais do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) durante ação na rodovia BR-153, entre os municípios de Guaraí e Paraíso do Tocantins, no pátio do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As autuações foram estimadas em mais de R$ 4,7 mil.

Por estarem impróprios para o consumo, todo o pescado apreendido foi inutilizado no aterro sanitário de Paraíso do Tocantins, nesta segunda-feira, 17, junto com a carne de capivara e o jacaré abatido, pois, segundo o Naturatins, não estavam em condições para o consumo humano.

Conforme relatório da equipe de fiscalização do Naturatins, o jacaré abatido e parte do pescado apreendido eram transportados no bagageiro de um ônibus de viagem, abordado pela equipe de fiscalização na manhã de sexta-feira, 14.

Neste mesmo dia, por volta das 23h, os fiscais apreenderam em um outro ônibus a carne da capivara e mais uma quantidade de pescado, sem autorização para o transporte.