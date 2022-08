Vida Urbana 40 casos de varíola dos macacos são investigados no Tocantins Apenas um caso no Estado segue confirmado; Palmas está com 22 amostras em investigação

40 casos suspeitos de varíola dos macacos, doença causada pelo vírus Monkeypox, são investigados no Tocantins, conforme divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) nesta segunda-feira, 15. O levantamento é realizado pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS). De acordo com a SES, até esta segunda-feira, 15, houve apenas um caso c...