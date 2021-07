Vida Urbana 34 morcegos são encontrados em aldeia indígena no município de Goiatins A ação de controle da raiva dos herbívoros na aldeia Nova, da etnia Krahô, atendeu uma solicitação da Secretaria Estadual de Saúde e do Polo Indígena, após registro de oito casos de ataques de morcegos hematófagos em indígenas naquela região

A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) realizou uma ação de controle da raiva dos herbívoros em aldeia indígena no município de Goiatins. Foram capturados 34 morcegos hematófagos na região. Também foi realizado um trabalho de conscientização e cuidados com a população indígena e produtores rurais. De acordo com o inspetor de defesa agropecuária, José Veloso...