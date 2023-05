A programação da Associação dos Pioneiros de Palmas(APPA), inicia nesta quinta-feira, 18, com uma sessão solene na Câmara dos Vereadores, às 9h, para homenagear os cidadãos que contribuem com o crescimento do sócio-cultural e econômico da cidade. A comemoração do 34º aniversário da Capital e o Dia do Pioneiro é comemorado nos dias 19 e 20 deste mês, respectivamente.

Segundo a presidente da APPA, as festividades acontecem em dias diferentes por questões de ajustes de agendas dos participantes.

Neste sábado, 20, data oficial do aniversário de Palmas, durante o dia, das 11h às 16h, será realizado uma confraternização na Ilha da Canela, a 3km da praia da Graciosa, onde todos os pioneiros da Capital estarão reunidos.

Por meio da empresa a presidente da APPA Luara Aquina, “A ideia é agregativa, fazer com que mais pioneiros participem das festividades e, principalmente, se engajem nas atividades da APPA, resgate sua própria história e se entenda como personagem importante na construção e desenvolvimento de Palmas”.