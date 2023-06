A 31ª Arraia de Palmas começa nesta quarta-feira, 21, com abertura no palco da cantora Joelma, da banda Calypso, no estacionamento do estádio Nilton Santos, a partir das 19 horas.

Conforme publicado pela Prefeitura de Palmas, em parceria com a Federação das Quadrilhas Juninas do estado, o Arraiá reúne tradições, onde ocorre várias atrações como coreto do forró, o arraiá dos mulekin com muitas brincadeiras para a criançada e uma decoração especial que remete às cidades do interior.

As danças são um dos pontos altos da festa, o forró embala os casais no Coreto e no Palco Principal, e dos do show de coreografias ritmadas ao som do forró, xote e xaxado nas apresentações das quadrilhas juninas.

Além das atrações, a festa vai ter praças de alimentação com comidas típicas, como canjica, milho-verde cozido, pé-de-moleque e muitas outras delícias

Ainda segundo a Prefeitura de Palmas, será 12 quadrilhas juninas que se apresentaram, sendo quatro no grupo de acesso e oito no grupo especial. E haverá uma noite só para apresentações do ‘São João vem de Berço’, projeto realizado junto às escolas municipais para manter a tradição das quadrilhas juninas na Capital.

Confira o cronograma das atrações abaixo.

Dia 21 de Junho

Coreto do forró – A partir das 19h

Arena – A partir das 19h - Apresentação das Rainhas

Palco Principal – 23h- Show da Joelma

Dia 22 de junho

Arena – A partir das 19h-Projeto São João Vem de Berço - relacionar juninas

Coreto do Forró - A partir das 19 horas

Palco Principal – 23h Karolina do Cerrado

Dia 23 de junho

Arena – A partir das 19h Grupo de Acesso -Nação Junina; Fulô de Mandacarú ; Fogo na Cumbuca; Estrela do Sertão

Coreto do Forró

Palco Principal –Thiago Jhonathan – ex- Forró Boys e Trio Baú

Dia 24 de junho

Arena- A partir das 19h -Grupo de Especial – Cafundó do Brejo; Encanto Luar; Arrasta Pé do Liberdade; São João das Palmas

Coreto do Forró- A partir das 19h

Palco Principal – A partir das 23h Cleyton Farias / Os Gonzagas

Dia 25 de junho

Arena – Grupo de Especial –Pizada da Butina; Pula Fogueira; Matutos da Noite; Explosão Amor Caipira

Coreto do Forró –

Palco Principal – Rony Sertão e Trio Bacana

DIA 26 de JUNHO - Apuração – a partir das 19h