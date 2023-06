24 aparelhos celulares e um tablete, transportados ilegalmente em um ônibus de viagem, foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã da última quarta-feira, 21, no km 08 da BR-226, no município de Palmeiras do Tocantins, região norte do estado.

De acordo com a polícia, os agentes federais deram ordem de parada a um ônibus de viagem que era conduzido por um homem de 47 anos. Durante a fiscalização, os agentes encontraram os eletrônicos no compartimento de bagagens do veículo em duas caixas separadas dos demais pertences.

Segundo a PRF, ao realizar a verificação do conteúdo das caixas com as notas fiscais apresentadas, constataram divergências nos documentos. Por isso, o motorista acabou encaminhado como testemunha à Receita Federal para esclarecimentos.