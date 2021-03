Vida Urbana 217 famílias são convocadas para regularem pendências em seleção para o empreendimento Santo Amaro Impactados convocados devem ir ao Parque da Pessoa Idosa Francisco Xavier para os procedimentos a partir da próxima segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira, 29, às famílias impactadas pela intervenção de urbanização do setor Santo Amaro estão convocadas para comparecer no Parque da Pessoa Idosa Francisco Xavier para averiguar as pendências e contestação de incompatibilidade em seus cadastros. Essa medida é para os impactados que residem nas áreas públicas municipais (APM) não passíveis d...