Vida Urbana 2023, ano mais quente da história, teve média 1,48°C acima dos níveis pré-industriais O observatório Copernicus, da Agência Espacial Europeia, confirmou aquilo que os dados preliminares já antecipavam: 2023 foi o ano mais quente desde o começo da série histórica, em 1850

Com temperaturas excepcionalmente altas em diversos pontos do planeta, inclusive nos oceanos, 2023 registrou média global de 14,98°C, superando em 0,17°C o recordista anterior, 2016. Na apresentação do relatório, na manhã desta terça-feira (9), o diretor do Copernicus, Carlo Buontempo, destacou a dimensão dos resultados climáticos divulgados: "2023 foi, por uma la...