Vida Urbana 2.527 novos casos de Covid-19 são registrados no Tocantins Número de infectados pela doença sobre em 27% em comparação com a semana anterior; Uma morte é confirmada

O Boletim Epideomológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) nesta segunda-feira, 20, aponta 2.527 novos casos de Covid-19 e uma morte registrada nos sete dias anteriores. Desde o início da pandemia o estado soma 311.721 confirmações e 4.158 óbitos. O boletim mostra que o estado vem o aumento no número de casos. Isso porque no boletim do dia 13 de ...