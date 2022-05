Vida Urbana 2ª operação contra fraude no transporte escolar mira cidades do sul e aponta desvio de R$ 740 mil Polícia Federal e CGU afirmam que valor desviado a partir de valor pago por quilometragem fictícia pagava presentes e festas de agentes políticos

A Polícia Federal está nas ruas de sete cidades do sul do Tocantins nesta terça-feira, 24, na segunda fase da Operação Catilinárias, que investiga fraudes em contratos de transporte escolar firmados pelos municípios. Nesta segunda ação, seis dias após a primeira fase no norte do Estado, os municípios alvos são Gurupi, Figueirópolis, Jaú, Paranã, Peixe e São Salvador. Segundo divulg...