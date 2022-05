Vida Urbana 19 kg de droga são apreendidas na BR-153, em Guaraí Maconha estava dentro de malas localizadas no compartimento de bagagens de um ônibus de transporte de passageiros

No km 332 da BR-153 a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 19 kg de substância análoga a maconha localizadas dentro de malas no compartimento de bagagens em um ônibus de passageiros. A apreensão ocorreu na terça-feira, 17, no município de Guaraí, região noroeste do Estado. Durante abordagem ao ônibus que saiu de São José (SC) com destino a Belém (PA), a equi...