Vida Urbana 19 alunos são diagnosticados com tracoma em oito escolas de Palmas 2.456 crianças de 1 a 9 anos de idade foram avaliadas; campanha da Semus segue até o dia 30 de setembro

Nesta quinta-feira, 15, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) divulgou dados sobre a campanha do tracoma, que teve início no dia 2 de setembro, em escolas da rede municipal de Palmas. De acordo com a secretaria foram avaliadas 2.456 crianças de 1 a 9 anos de idade. A ação, conduzida pela Coordenação Técnica das Doenças Infecto Contagiosas da Semus, diagnosticou 19 a...