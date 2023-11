Redação Jornal do Tocantins

Começa nesta segunda-feira, 6, a 18ª Semana Nacional da Conciliação, promovida pelo Judiciário tocantinense que tem como tema “a um passo da solução”. A edição segue até sábado, 11.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), a ação consiste na seleção dos processos com possibilidade de acordo e na convocação das partes para uma audiência conciliatória.

Caso o cidadão ou a instituição tenha interesse em incluir o processo na Semana, é necessário procurar com antecedência a Instituição. Para isso, o Poder Judiciário seleciona os processos que tenham possibilidade de acordo e intima as partes envolvidas no conflito.

Segundo o TJTO, as conciliações pretendidas durante a Semana são chamadas de processuais, ou seja, quando o caso já está na Justiça.

Há também outra forma de conciliação: a pré-processual ou informal, que ocorre antes de o processo ser instaurado e o próprio interessado busca a solução do conflito com o auxílio de conciliadores ou mediadores.

Ainda segundo o tribunal, a conciliação pré-processual pode ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc).

Os contatos do Centro de Conciliação podem ser conferidos aqui. O tribunal lembra que a Conciliação é uma solução permanente, disponível todos os dias no tribunal.