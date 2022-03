Vida Urbana 130 municípios no Tocantins confirmaram casos de dengues em 2022 Cidade com maior incidência é Rio dos Bois, região nordeste do Estado com 4.488 casos confirmados a cada 100 mil habitantes; município tem 2.570 habitantes

Até esta terça-feira, 29, o Tocantins contabilizou 4.207 casos confirmados de dengue, dentre de 17.294 notificações nos 130 municípios com confirmação da doença. Os dados são do Portal Integra Saúde que ainda apontam uma incidência de 874,05 casos da doença em cada grupo de 100 mil habitantes. Também segundo o portal, a cidade com maior incidência é Rio do...