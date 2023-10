Vida Urbana 13 moradores do Bico identificados entre saqueadores de R$ 830 mil da carga de caminhão tombado Alvos da Polícia Civil vão responder por furto de mais de 20 toneladas e 1,4 mil itens de utensílios, ferramentas, produtos hospitalares cometido após acidente sem vítimas

Delegado na 18ª Delegacia de Polícia de Ananás, Carlos Eduardo Estrela entregou ao Ministério Público nesta quinta-feira, 26 de outubro, o resultado de um inquérito aberto no ano passado que identificou 13 moradores do Bico do Papagaio como responsáveis pelo saque de um caminhão baú que tombou na TO-134, no sentido Angico a Darcinópolis, no dia 22 de junho do ano passado. Todos estão ...