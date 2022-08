Vida Urbana 13 casos suspeitos da varíola dos macacos são investigados no Tocantins Apenas um caso segue confirmado; Palmas está com quatro amostras em investigação

13 casos suspeitos da varíola dos macacos, doença causada pelo vírus Monkeypox são investigados no estado do Tocantins, conforme atualização divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) na manhã desta terça-feira, 9. O Tocantins confirmou o primeiro caso de paciente com varíola dos macacos no dia 25 de julho, um homem de 32 anos, morador da região do Bico do Papagaio. Os número...