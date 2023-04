Uma empregada doméstica de 45 anos de idade procurou a 91ª Delegacia de Polícia Civil em Araguaçu, na tarde desta sexta-feira, 28, para desvendar as consequências de um crime cometido no dia 1º de setembro de 2010, quando o então companheiro dela, Osires Pereira Mota, morreu assassinado aos 39 anos. Passados quase 13 anos, ela confessou ter recorrido à pistolagem para vingar a morte do marido, com quem viveu por seis anos, em uma fazenda da região.

A mulher relatou aos policiais que após o crime, o principal suspeito pela morte do marido, identificado pelo apelido de “Tereco” fugiu do município. Um irmão dele, identificado apenas como “Romildo”, apontado pela mulher como comparsa do crime, passou a ameaçar a viúva e seus filhos.

A doméstica resolveu deixar o município e voltou para Goiânia, onde vivia antes de se mudar para Araguaçu. Motivada por vingança, ela contratou os serviços de um pistoleiro desconhecido na capital goiana para matar o comparsa.

Segundo o relato, para cumprir a empreitada, o homem contou com o apoio de um irmão dela, que forneceu o endereço do suspeito em Araguaçu. A mulher não forneceu detalhes do asssasintao, apenas que o pistoleiro e o irmão da doméstica, chegaram até a casa do alvo, cada um em uma motocicleta.

O homicídio teria sido praticado no dia 3 de outubro de 2010, exatos 32 dias após o assassinato do marido.

A mulher disse ter decidido confessar que mandou matar o suspeito por estar “arrependida, com sentimento de culpa” e deseja “pagar pelo seu crime”, conforme o boletim policial.

O JTo acionou a mulher, mas ela não quis complementar seu depoimento à polícia.