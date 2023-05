Descontadas as tentativas de homicídio registradas pela Polícia Civil, os registros de assassinatos a tiros na capital desde o início do maio chegam a 10 registros, com as mortes confirmadas entre os dias 4 e esta terça-feira, 9 de maio. Pelos registros, são cinco dias com mortes o que dá uma média de dois assassinatos diários.

As primeiras mortes são da dupla Pedro Duarte e Silvae Kauã Vinícius Lobo Rodrigues, ambos com 19 anos. Os dois morreram atingidos por balas enquanto estavam dentro de um carro do Jardim Aureny II por volta das 19h30.

Dois dias depois, no dia 6, no Jardim Aureny III, Marcos Douglas Gomes de Freitas, de 22 anos, levou seis tiros. Socorrido pelo Samu, foi levado à UPA, onde morreu às 15h59, segundo registrou uma servidora da unidade.

No dia seguinte, o domingo, 7, por volta das 4 horas da madrugada, um homem ainda não identificado sofreu estrangulamento e morreu por espancamento a pedradas na cabeça, por três homens, presos em flagrante nas proximidades da Arca, em Taquaralto.

Na segunda-feira, 8, mais duas mortes. Leonardo Gomes Zappani, de 20 anos, morreu após ser perseguido e alvejado por motoqueiros em Honda Fan, preta, com carenagem prata, às 16 horas, no Jardim Aureny I.

Três horas depois, no Jardim Janaina, Wender Carvalho Borge, de 25 anos, foi alvejado por homem em moto preta enquanto estava sentado em uma cadeira na calçada da residência.

A noite mais violenta ocorreu nesta terça-feira, 9, com quatro mortes entre as 22 h e as 0h10, horário em que o entregador Ayrton Evangelista de Araujo, de 18 anos, morreu na quadra 1206 Sul. Dois homens em uma motocicleta CG 160 vermelha alvejaram a vítima após persegui-lo ao lado de um colega da pizzaria onde trabalhava.

As outras três mortes ocorreram entre 21 e 22 horas. No Jardim Vitória II, Vitor Gabriel Alves Saraiva dos Santos, de 18 anos, foi alvejado por um atirador em uma moto.

Uma hora depois, morriam Matheus Victor Silva Veloso e Marcos Vitor Elias Ribeiro. Matheus Veloso, de 23 anos, foi perseguido por atiradores em um carro branco no Jardim Janaina. Marcos Ribeiro, de 24 anos, estava na residência onde dois homens entraram e atiraram.