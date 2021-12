Vida Urbana 10 barragens têm risco de romper na Bahia Mesmo com a queda no volume de chuva nos últimos dias, rios e barragens estão com o nível de água muito alto

Ao menos 10 barragens no Estado da Bahia têm risco de romper, segundo o Corpo de Bombeiros local. Mesmo com a queda no volume de chuva nos últimos dias, rios e barragens estão com o nível de água muito alto. A região sofre com fortes precipitações desde novembro. Para não romper, a barragem da Pedra, perto de Jequié, trabalha com seis das suas sete comportas aberta...