Vida Urbana 1° semestre de 2022 registra 27 tentativas de feminicídio no Tocantins Neste mesmo período do ano passado foram registrados 18 casos; Neste fim de semana houve uma tentativa de feminicídio em Gurupi

De acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP) de 1° de janeiro a 30 de junho foram registrados 27 tentativas de feminicídio no estado do Tocantins. No mesmo período do ano passado foram registrados 18 casos, ou seja, houve um aumento de 50% no crime. Araguaína lidera a lista com 3 tentativas de feminicídio, seguido de Arapoema com 3 caso...