Vida Urbana 1,2 mil cadastrados devem retirar cartão que dá direito a refeição popular, na Sedes Beneficiário deve apresentar documento com foto original e CPF, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes), que fica aberta de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h, para fazer a retirada do cartão

As 1,2 mil pessoas que se cadastraram para receber do cartão do Programa Restaurante Popular entre os dias 2 e 19 de janeiro, podem fazer a retirada na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes), na avenida LO-01, ACSE I (104 sul), de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. De acordo com a prefeitura de Palmas, a emis...