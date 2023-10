A primeira audiência de instrução e julgamento do caso em que Danilo Sousa Cavalcante é acusado pelo assassinato de Válter Júnior Moreira dos Reis, ocorrida em Figueirópolis foi remarcada. O juiz Jossaner Nery Nogueira Luna, titular da Vara Especializada no Combate à Violência contra a Mulher e Crimes Dolosos contra a Vida da Comarca de Gurupi decidiu aguardar o cumprimento da carta rogatória. A mudança atende a um pedido da Defensoria Pública do Tocantins (DPE).

A sessão foi prorrogada devido às testemunhas intimadas afirmarem que não teriam objeção de depor perante o acusado.

Conforme a Justiça, das sete testemunhas de acusação intimadas, quatro estavam presentes no Fórum de Gurupi para serem ouvidas e as demais prestaram depoimento por videoconferência. Acompanharam a sessão nesta tarde o promotor de justiça Rafael Pinto Alany e o defensor público Magnus Kelly Lourenço de Medeiros, que representa o acusado.

A sessão deverá ocorrer em uma das datas sugeridas pela Justiça tocantinense: 7 de fevereiro; 29 de fevereiro ou 21 de março de 2024, no horário das 13 h. A decisão visa “garantir ao réu o direito de presença na audiência, bem como assegurar a plenitude de defesa do acusado.”

Carta rogatória

Conforme divulgado pelo JTo, a carta rogatória (Letter Rogatory) enviada ao presídio SCI Phoenix, na Pensilvânia (EUA), previu que o réu participasse da audiência para ser interrogado sobre os fatos denunciados pelo aplicativo SIVAT (do Tribunal de Justiça), na quarta-feira, 11.

Segundo a documentação da Justiça em Gurupi, Danilo Cavalcante chegou a ser citado e tomou conhecimento da acusação ministerial de Figueirópolis no dia 28 de março do ano passado, quando ainda estava preso pela morte da ex-namorada nos EUA.

Ele recebeu a documentação às 11h15, mas se recusou a assinar a carta rogatória na Chester Contry Prison, segundo documentação com a certidão de entrega da carta rogatória antiga assinada pelo então diretor do departamento de Justiça norte-americana Vaughn A. Ary.

Essa seria a primeira audiência de instrução na ação penal em que o Ministério Público acusa Danilo Cavalcante, de 34 anos, de ter matado a tiros o estudante Valter Júnior Moreira dos Reis, aos 20 anos, em por volta da 0h10 do dia 5 de novembro de 2017, em um trailer de lanches na Praça São João Batista, em Figueirópolis, sul do Tocantins.

Caso

O brasileiro foi capturado pela polícia da Pensilvânia, nos Estados Unidos, no dia 13 em uma caçada que durou 14 dias. Condenado a prisão perpétua pelo assassinato da companheira, ele havia fugido da prisão no dia 31 de agosto ao escapar da prisão do Condado de Chester, em West Chester escalando as paredes até subir ao telhado, com as pernas esticadas em uma parede e as mãos na outra.

Uma semana antes da fuga, ele havia sido condenado à prisão perpétua por matar sua ex-namorada, a maranhense Débora Evangelista Brandão, com 38 facadas.

A vítima, Déborah Evangelista Brandão, tinha 34 anos e foi assassinada na frente dos dois filhos pequenos, que tinham quatro e sete anos na época. O crime ocorreu na cidade de Phoenixville, em abril de 2021.