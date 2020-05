A última missão para repatriação de estudantes tocantinenses que estavam no Paraguai terminou nesta terça-feira, 5, com a chegada de 98 estudantes e mais três crianças. O grupo vindo em dois ônibus de Ponta Porã (MS) e da Ciudad Del Este (Paraguai) ao chegar foi direcionado ao Hospital Geral de Palmas (HGP) para a realização da testagem rápida.

Conforme a gestão estadual, apesar de testarem negativo para o coronavírus, os estudantes precisarão cumprir isolamento domiciliar pelo prazo de 14 dias, e no período, caso apresentem sintomas devem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS). O procedimento faz parte do protocolo de segurança sanitária organizado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) para receber os repatriados.

Esses alunos ainda serão levados para as suas cidades de origem no Tocantins em microônibus da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). A operação do Governo do Tocantins contou com apoio do Ministério das Relações Exteriores, que fez gestão com os países vizinhos, com as fronteiras devido à pandemia da Covid-19.

Balanço

Ao todo, o Tocantins repatriou 272 estudantes, dois bebês e três crianças do Paraguai e da Bolívia. A operação de repatriação dos estudantes começou em 19 de abril, quando 60 estudantes do Paraguai saíram de Ponta Porã e chegaram à Capital. Já no dia 22 do mesmo mês, houve a repatriação de mais 50 alunos e dois bebês que estavam na Bolívia. Em 29 de abril, outro ônibus com 64 estudantes da Bolívia chegou à Capital. Finalizando neste dia 5 de maio com mais 98 estudantes e três crianças.