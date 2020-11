Vida Urbana Últimos dias para alunos da UFT se inscreverem em edital de distribuição de chips com dados Serão selecionados 4.835 alunos da graduação e pós-graduação com vulnerabilidade econômica

Termina neste domingo, 22, o prazo para os estudantes da Universidade Federal do Tocantins (UFT) se inscreverem no edital de distribuição de chips para fornecimento mensal de pacote de dados para acesso à internet. A iniciativa oferta 4.835 vagas para que estudantes da graduação e pós-graduação com vulnerabilidade econômica. Conforme a UFT, serão selecionados 4...