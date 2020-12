Vida Urbana Últimos dias para adoção de cartinhas do Papai Noel dos Correios Adoções ocorrem pela internet devido aos protocolos da pandemia da Covid-19

Termina na próxima quarta-feira, 16, o prazo para a adoção das cartinhas do Papai Noel dos Correios de 2020. Esse ano, a iniciativa, devido a pandemia da Covid-19, ocorre em formato diferenciado com a adoção das cartas sendo realizada pela internet no Blog do Papai Noel dos Correios. Conforme os Correios, até meados desta semana, mais de 2 mil cartinhas foram selecionadas e ...